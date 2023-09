NICO, Sente ancora dolore ma ci sono buone notizie

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Spazio alla situazione legata all'infortunio di Nico Gonzalez sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio. Come spiega stamani il giornale, il numero 10 è rimasto a Firenze per recuperare dal problema fisico, fra addome e anca, che lo ha fermato giovedì scorso a Genk in Conference. L’attaccante ieri avvertiva ancora dolore, è rimasto fuori dalla lista dei convocati e non è partito per Udine. Non sono stati fatti ulteriori accertamenti e saranno svolti eventualmente nei prossimi giorni nel caso in cui il calciatore continuasse a sentire fastidio in quella zona e fosse in sofferenza. Per adesso non è stato diramato un report medico e questa può essere una prima buona notizia perché in caso di infortunio accertato, la società emette solitamente un comunicato stampa.

Una nota ufficiale che ad ora non c’è. Intanto oggi Gonzalez sarà al Viola Park per lavorare e cercare di bruciare le tappe. Averlo già a Frosinone giovedì prossimo oppure nel posticipo contro il Cagliari il lunedì successivo allo stadio Artemio Franchi sarebbe già un’ottima notizia per i viola.