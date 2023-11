JACK, Non sfrutta al meglio due belle occasioni: i voti

FirenzeViola.it

Si aggira intorno al 6 quasi per tutti i quotidiani il voto di Giacomo Bonaventura nel 5-2 di ieri sera dell’Italia contro la Macedonia del Nord. Il centrocampista di proprietà della Fiorentina, infatti, non ha sfruttato al meglio, anche se comunque c’era, due belle occasioni. Nella prima occasione rinuncia al tiro in posizione centrale e poi nella seconda il portiere gli para una botta impossibile. Resta comunque equilibratore nella mediana.