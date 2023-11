IL MIGLIORE, Terracciano tiene a galla i viola quanto può

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Non fioccano grandi sufficienze dai principali quotidiani nazionali e locali, che comunque sono abbastanza concordi nel dare la palma di migliore in campo di parte viola a Pietro Terracciano, incolpevole sul gol realizzato su calcio di rigore da Theo Hernandez e bravo ad evitare un passivo ancor più pesante respingendo i tentativi di Pulisic, Chukwueze, Pobega e Jovic. Questi i suoi voti:

Gazzetta dello sport 6,5: Sciabolata artica, non ti temo: si presenta a mezze maniche. Non ha paura nemmeno di Pulisic, Calabria, Pobega e Chukwueze, tutti rispediti al mittente.

Corriere dello Sport 7,5: Decisivo in diverse occasioni. Attento sul tentativo centrale di Pulisic, estremamente efficace quando dice no a Pobega. Salva tutto in uscita bassa su Jovic, evitando il secondo gol.

La Nazione 7: Pietrone-diesel ha le antenne sintonizzate da subito: parata scomposta ma efficace sul destro violento di Pulisic, poi intercetta un piattone di Calabria e una deviazione flipper di Biraghi. Poi la grande parata sulla girata di testa che Pobega aveva indirizzato vicino al palo sinistro. Interviene su Chukwueze. Terracciano decisivo ancora su Jovic al 75’ con un’uscita da Tir.

Corriere Fiorentino 7: Purtroppo però non basta. Prima del rigore le prende tutte, dimostrando una reattività che in questa stagione ha già fatto vedere diverse volte. Molto sicuro in ogni occasione, splendida la parata su Jovic.

Tuttosport 7: Bravo sul tiro di Pulisic e sul colpo di testa di Pobega nel primo tempo. Grande su Chukwueze e migliore in campo dei suoi.

TuttoMercatoWeb 6,5: Tiene in vita i viola con un paio di interventi importanti bloccando prima Pulisic e poi Pobega. Nulla può sul rigore, ma si dimostra ancora reattivo quando Jovic gli si presenta davanti impedendogli la rete con una grande parata di piede.

FirenzeViola.it 7,5: Grande intervento su Pulisic dopo una ventina di minuti, poi è attento sulla conclusione non imprendibile di Calabria. Determinante anche la parata sul colpo di testa di Pobega a poco dall’intervallo mentre è spiazzato sul rigore. Comincia la ripresa sugli stessi livelli rispondendo a modo sul colpo di testa di Chukwueze ma soprattutto chiudendo la porta davanti all’ex Jovic. Il migliore.