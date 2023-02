TUTTOSPORT, Ilic e non solo: le probabili scelte di Juric

L'edizione odierna di Tuttosport fa un quadro su quella che potrebbe essere la formazione titolare che Juric deciderà di mandare in campo dal primo minuto questa sera contro la Fiorentina. In porta ci sarà Milinkovic-Savic, in difesa le scelte sono pressoché obbligate: Schuurs, Buongiorno e Rodriguez. Sulle fasce saranno presenti Ola Aiana e Singo, in mezzo al campo accanto all'inamovibile Ricci c'è il dubbio Ilic-Linetty. Sulla trequarti, salvo sorprese, ci saranno Vlasic e Miranchuk. Davanti come unica punta Sanabria.