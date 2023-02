TUTTOSPORT, Finalmente la Viola segna e non subisce

Come scrive Tuttosport, l’aria di Europa fa bene alla Fiorentina che segna (con i suoi fin qui discussi centravanti), vince e ipoteca il passaggio agli ottavi di Conference League. Luka Jovic sblocca con una doppietta fra la fine del primo tempo e l'inizio del secondo e con 6 reti in 9 gare (dieci complessive in viola) diventa al momento il capocannoniere della competizione. Una notte esagerata per i viola che possono rilanciarsi anche in campionato dopo queste ultime settimane complicatissime, appena un punto negli ultimi cinque match. Una notte in cui Italiano vede la propria squadra finalmente segnare e non subire.