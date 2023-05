TIRRENO, Fiorentina, stasera occhio a Zeqiri e Ndoye

Secondo il Tirreno (edizione fiorentina), saranno Dan Ndoye ed Andy Zeqiri i giocatori da tenere maggiormente d'occhio stasera per la Fiorentina. La sfida col Basilea si avvicina e gli svizzeri, sorpresa di questa competizione, arrivano a Firenze col desiderio di fare l'ennesimo colpaccio. Con loro tantissimi tifosi dalla Svizzera: circa 2400 scrive il Tirreno, che riporta anche le parole di Heiko Vogel, tecnico dei renani, in conferenza stampa: "Domenica sono accadute cose che non hanno a che fare col calcio- ha detto Vogel in relazione alla rissa da saloon avvenuta nel match perso con lo Zurigo, parapiglia che è costata ben 13 giornate a tre calciatori svizzeri (Taulant Xhaka ne ha prese otto)- siamo felici che in Conference gli arbitri siano diversi.

Serata speciale anche per Riccardo Calafiori, ex promessa del vivaio della Roma ed adesso con la maglia del Basilea, che ieri ha parlato: "Non ho sentito nessun mio ex compagno della Roma dopo la loro vittoria in Conference ma spno stato molte felice con loro, ra voglio vincere anche io il trofeo