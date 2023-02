NAZIONE, Il Toro dopo le ultime ore di mercato complesse

Ha sicuramente stravolto la vigilia di Fiorentina-Torino l'ultimo, complesso, giorno di mercato in casa gigliata. Il motivo principale riguarda l'assalto last minute del Barcellona per Amrabat. La società viola è rimasta infatti seccatissima per il comportamento della squadra blaugrana e infastidita per l’atteggiamento del centrocampista marocchino. Stasera però, come evidenziato dall'edizione odierna de La Nazione, ci sarebbe la delicatissima sfida contro il Torino. Già dalla sfida contro Lazio, dopo la sconfitta in campionato, sempre con il Torino, Italiano ha cambiato volto alla Fiorentina. Quest'ultima stasera si troverà davanti ad un grande bivio, decisivo per l'andamento della stagione.