COR.SPORT, La Viola in fiducia vuole fare la storia

© foto di Federico De Luca 2023

In questi giorni migliaia di fiorentini hanno invaso e stanno invadendo Praga. E non importa se gli inglesi sono di più, molti di più. Oggi è la Fiorentina che vuole andare incontro alla storia e lasciare un’impronta che venga ricordata per sempre. La squadra Viola vuole aggiungere un trofeo alla Coppa delle Coppe conquistata nel 1961 e stasera, alle ore 21, ha l'occasione. C'è fiducia, non ottimismo, perché sarebbe azzardato, ma senz'altro all'interno dello spogliatoio viola aleggia quel sentimento che ti fa dare tutto in campo per provare ad alzare la coppa. Una fiducia che nasce dal comportamento del gruppo durante tutta la stagione: anche nei momenti difficili ha sempre reagito e lottato, con il cuore, che talvolta ha sopperito a quelle carenze normali per una squadra ricostruita per avere un futuro più degno della storia viola.

In mezzo a tutto questo c’è anche grande attenzione per l’ordine pubblico. Oltre quindicimila tifosi del West Ham, diecimila quelli viola, ma solo una parte di loro entrerà all’Eden Arena. Tutti gli altri saranno radunati in due fan zone differenti (Letna Park per gli inglesi, Vystaviste per i fiorentini), dove potranno seguire la partita attraverso i maxischermi. La macchina dell’ordine pubblico è attivata da giorni, ci sarà estrema attenzione e durezza verso episodi di violenza o danneggiamenti. Questo quanto scrive questa mattina il Corriere dello Sport.