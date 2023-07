COR.SPORT, Amrabat e l'estate da quasi 60 milioni

FirenzeViola.it

Quasi 60 milioni. Questa l'alta cifra che la Fiorentina potrebbe ritrovarsi nelle proprie casse quest'estate.

Come analizzato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, nel caso in cui la cessione di Amrabat allo United dovesse andare in porto nelle prossime ore, Commisso si ritroverebbe nell'estate più ricca della sua gestione, superiore persino a quella del 2020, quando fu ceduto all’ultimo tuffo Chiesa alla Juventus per 55 milioni. La speranza dei tifosi viola, inevitabilmente, è che questi soldi facciano da incentivo che consentirà poi ai viola di sbizzarrirsi nell’ultimo mese di mercato, dove il ds Pradè va ancora a caccia di un portiere, un centrale difensivo e una prima punta.