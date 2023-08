CASTROVILLI, Le ipotesi per il futuro dopo l'operazione

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel delineare le ipotesi per il futuro di Gaetano Castrovilli, il quale ha sostenuto ieri a Roma un'artroscopia al ginocchio per risolvere l'ennesimo problema fisico che ne ha compromesso la cessione al Bornemouth, il Corriere Fiorentino prefigura un quadro piuttosto grigio per il numero dieci della Fiorentina: secondo il quotidiano è altamente probabile che Castrovilli venga escluso dalle liste di giocatori a disposizione per Serie A e Conference League per poi svincolarsi, dopo una stagione quindi da spettatore, nel 2024, (a giugno del prossimo anno scade il suo contratto), chiudendo mestamente l'avventura coi viola.