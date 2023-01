G. ROSSI, Torna alla SPAL: test nei prossimi giorni

L'ex attaccante della Fiorentina, Giuseppe Rossi, è pronto a tornare a giocare e lo farà in Serie B alla SPAL. Secondo quanto raccolto da Estense.com l'attaccante nei prossimi giorni affronterà una serie di test fisici per permettere al club del presidente Joe Tacopina di capire il suo stato di forma. Per Pepito questo è un ritorno vistoche la scorsa stagione ha giocato proprio nella squadra di Ferrara.