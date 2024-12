SPALLETTI, Kean ha fatto maturazione importante

FirenzeViola.it

Ai microfoni di Sky Sport a margine dell'evento che ha presentato 'Sfumature di Azzurro', il ct dell'Italia Luciano Spalletti ha così parlato della concorrenza in attacco nella sua squadra: "Il centravanti è sempre un terminale importantissimo per portare a casa il risultato. Sono convinto che Retegui abbia le potenzialità per poter competere con chiunque, oramai è diventato completo dentro l'area di rigore.

Ha ancora qualcosa da migliorare quando va in giro per il campo e a relazionarsi con la squadra, ma dentro l'area è fortissimo come lo è Kean: anche lui ha fatto passi in avanti, mostrato una maturazione notevole e l'abbiamo potuto apprezzare".