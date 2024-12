ARCHIVI POLVEROSI FIORENTINA, LA VITTORIA 'TENNISTICA' IN COPPA DELLE COPPE E L'ILLUSIONE CONTRO IL GRASSHOPPER DEL '98 Nuova puntata di "Archivi Polverosi" su Radio FirenzeViola, dove continua il nostro viaggio nelle 50 partite più significative delle coppe europee disputate dalla Fiorentina nei suoi 100 anni di storia. In questa puntata, Alberto Polverosi e Giacomo... Nuova puntata di "Archivi Polverosi" su Radio FirenzeViola, dove continua il nostro viaggio nelle 50 partite più significative delle coppe europee disputate dalla Fiorentina nei suoi 100 anni di storia. In questa puntata, Alberto Polverosi e Giacomo... LA MAGLIA VIOLA DI DJ CARLETTO LA MAGLIA VIOLA: MARCHIONNI E IL RICORDO DI FIRENZE DJ Carlo Carletto Nicoletti ci presenta e ci racconta aneddoti, curiosità e particolari inediti sulle maglie della Fiorentina DJ Carlo Carletto Nicoletti ci presenta e ci racconta aneddoti, curiosità e particolari inediti sulle maglie della Fiorentina