ILICIC, Atalanta? Sono convinto che è da scudetto

Torna a parlare Josip Ilicic, ex attaccante dell'Atalanta, alla vigilia del match della Dea contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Lo sloveno, fra i tanti temi toccati, parla anche della sfida in programma domani al Gewiss Stadium: "L'Atalanta è una squadra che resterà sempre nel mio cuore, come il Palermo. I rosanero mi hanno dato l'opportunità di brillare nel calcio italiano, mentre a Dea mi ha permesso di fare partite grandissime, indimenticabili. Raggiungere quei livelli con un club piccolo è incredibile. Noto ancora l'affetto delle persone, mi mancano tanto e vorrei visitare di più Bergamo".

Atalanta in corsa per lo scudetto? Ecco la risposta dell'ex nerazzurro: "Sono molto convinto. Conosco il calcio dell'allenatore, ha costruito la squadra passo dopo passo e loro giocano meravigliosamente. Non è facile vincere l'Europa League e spero che vincano anche lo scudetto, ma se non quest'anno sarà nei prossimi due o tre. Continueranno a combattere per vincere".