SAMPDORIA, Ufficiale l'addio a Sottil. In pole Semplici

L'ex viola e padre di Riccardo, Andrea Sottil, non è più l'allenatore della Sampdoria. Fatale il ko per 5-1 in casa del Sassuolo. Per sostituirlo in pole ci sarebbe il fiorentino Leonardo Semplici. Ecco intanto l'ufficialità dell'esonero di Sottil, che aveva sostituito a sua volta Andrea Pirlo.

"L’U.C. Sampdoria comunica di aver sollevato Andrea Sottil dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Al tecnico e ai componenti del suo staff – Gianluca Cristaldi, Salvatore Gentile e Matteo Tomei – vanno i ringraziamenti per l’impegno e la professionalità dimostrati durante il periodo di lavoro nel club".

Tra l'altro in serie B anche il SudTirol e il Brescia hanno cambiato allenatore in queste ore: il club tirolese ha scelto Fabrizio Castori, le Rondinelle stanno trattando con Pierpaolo Bisoli.