TORINO, Il sostituto di Zapata potrebbe essere Simeone

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'arrivo di Patrick Dorgu al Napoli potrebbe favorire la cessione di Giovanni Simeone al Torino. È questo l'intreccio di mercato che risulta a Tuttosport. Secondo il quotidiano torinese, infatti, Conte avrebbe dato il via libera all'affondo per il laterale offensivo del Lecce, valutato più 20 milioni di euro dal club salentino (si parla di una cifra vicina ai 25 milioni). Una situazione che potrebbe indirettamente favorire il club granata, alla ricerca di un attaccante dopo il grave infortunio di Zapata.

L'idea di De Laurentiis sarebbe infatti di incassare anche dalla cessione dell'argentino per poi trattare il danese del Lecce. Il Torino pensa ad un'operazione in prestito con diritto di riscatto, mentre il Napoli vuole 15 milioni per la cessione definitiva. "Su queste basi non c’è nessuna possibilità che la trattativa vada in porto" assicura TS, aggiungendo però che il discorso potrebbe cambiare con l'inserimento dell'obbligo di riscatto e una cifra che potrebbe scendere intorno ai 10/12 milioni.