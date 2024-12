GRAZIANI, Scudetto? Occhio ai viola: vanno a mille

Fonte: Radio Sportiva

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ex attaccante viola, Francesco Graziani, ha parlato delle squadre che possono "impensierire" l'Inter per lo scudetto: "Io dico la Lazio, ma occhio alla Fiorentina. Non va sottovalutata, perché è una squadra bellissima che gioca bene e con autostima. Vanno tutti a mille all'ora. Sono convinto che anche i viola potranno dire la loro per il vertice della classifica: fanno veramente un grande calcio".