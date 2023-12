CUADRADO, Operazione in Finlandia: out tre mesi

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ex Fiorentina Juan Cuadrado, come anticipato nei giorni scorsi, è stato sottoposto, nella giornata di oggi, a intervento chirurgico di lisi al tendine achilleo sinistro. A informare sulle condizioni dell'esterno colombiano è l'Inter, attraverso un comunicato ufficiale diramato pochi minuti fa sui propri canali.

L'intervento, eseguito dal professor Lasse Lempainen a Turku in Finlandia, è perfettamente riuscito. Per l'esterno nerazzurro seguirà programma riabilitativo nelle prossime settimane: Cuadrado dovrà osservare un periodo di almeno tre mesi di stop, con un rientro in campo da fissarsi al momento come minimo a inizio aprile, al netto del naturale decorso post operatorio.