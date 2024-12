VIOLA, Di nuovo Adli-Cataldi in mediana. Il possibile 11

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Dopo il 7-0 in Conference League contro il LASK, la Fiorentina è pronta ad affrontare il Bologna del grande ex Vincenzo Italiano nella 16° giornata di campionato. Il programma di oggi prevede un allenamento pomeridiano al Viola Park in cui Palladino spera di recuperare sia Danilo Cataldi che Marin Pongracic, entrambi assenti giovedì sera. Per quanto riguarda la formazione, in porta, come al solito in campionato, tornerà David De Gea, con davanti a lui il quartetto classico formato da Dodo a destra, Comuzzo e Ranieri centrali e Gosens a sinistra. In mediana, in caso di un suo recupero, giocherà Cataldi in coppia con Adli.

Davanti dovrebbe tornare titolare Albert Gudmundsson che prenderà il posto di Beltran alle spalle di Kean. Alla destra dell'islandese dovrebbe agire Colpani, mentre alla sua sinistra ci dovrebbe esserci Sottil. A riportarlo è Il Corriere dello Sport-Stadio.