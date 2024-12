NAZIONE, Post Bove: da Folorunsho a Fagioli

In estate la parola d'ordine era stata ambizione e così, almeno fino ad ora, è stato. La Fiorentina alle porte del Natale è in piena zona Champions League e con ottime probabilità di passare direttamente agli ottavi di Conference League. Come riportato dal quotidiano La Nazione, nel consueto brindisi di fine anno i dirigenti viola hanno annunciato che Edoardo Bove, nonostante non possa nè allenarsi nè giocare, resterà un calciatore gigliato fino al termine della stagione. Nel frattempo la Fiorentina si sta guardando intorno in vista del mercato di riparazione per trovare un sostituto del numero 4. Il nome più caldo al momento è quello di Folorunsho del Napoli, ma attenzione anche alla pista Fagioli della Juventus.

Per quanto riguarda il reparto offensivo, occhi puntati su un esterno, mentre il vice Kean non sembra essere una priorità. Palladino si fida di Kouame, richiesto tra l'altro da diverse squadre. A proposito di esterni d'attacco i dirigenti gigliati hanno smentito un ritorno di fiamma per Berardi. Su Biraghi la Fiorentina ha preso la sua decisione, cessione a gennaio, ma il terzino classe 1990 si allenerà regolarmente con la squadra. Confermato invece Parisi come vice Gosens.