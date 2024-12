TUTTOSPORT, Bove: nei prossimi mesi il quadro clinico

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

L'edizione odierna di TuttoSport concentra la sua attenzione su Edoardo Bove. Il mediano romano ieri, intorno alle 18:00, ha lasciato l’ospedale di Careggi dove era ricoverato dal 1° dicembre a causa del malore che lo aveva colpito al 17' minuto di Fiorentina-Inter. Oggi il classe 2002 è atteso al Viola Park per salutare tutti, compagni, staff tecnico e dirigenza. Martedì, tramite un'operazione di routine, ad Edoardo è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo removibile. Adesso per l'ex Roma è il momento dell'attesa, i medici avranno di qualche mese per avere, anche grazie ai risultati dei test genetici, il quadro clinico completo, poi Edoardo deciderà se togliere o no il defibrillatore. le attuali norme italiane non permettono di giocare con esso, al contrario di altri campionati come quello inglese (vedi il caso-Eriksen), spagnolo e tedesco.

Intanto i dirigenti gigliati hanno reso noto che la Fiorentina non interromperà il prestito e che Bove rimarrà un giocatore viola fino a fine stagione. Cosa che con ogni probabilità non succederà a Cristiano Biraghi che, fuori per scelta tecnica contro il LASK, a gennaio lascerà Firenze. A giorni al Viola Park è atteso il suo agente Mario Giuffredi reduce da uno sfogo in cui ha attaccato Palladino e annunciato che a gennaio partiranno sia l'ormai ex capitano che Parisi. La Fiorentina però al momento non ha intenzione di privarsi dell'ex terzino dell'Empoli.