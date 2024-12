BOLOGNA, Tanti giocatori ai box. Oltre 25mila al Dall'Ara

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna de La Nazione si concentra sulle condizioni del Bologna, avversario domani al Dall'Ara della Fiorentina. L'ex tecnico dei viola Vincenzo Italiano ha concesso un giorno di riposo ai suoi ragazzi dopo il match di Champions League contro il Benfica di mercoledì sera. Dall'allenamento di ieri è emerso il ritorno in gruppo del terzino sinistro Lykogiannis, mentre ancora lavoro differenziato, verrà rivalutato oggi, per Posh. Il difensore felsineo è uscito per un affaticamento muscolare contro i lusitani.

Allenamento personalizzato anche per altri quattro giocatori rossoblu: Miranda, Aebischer, El Azzouzzi e Orsolini. L'unico che ancora può sperare in una convocazione per la gara di domani è Miranda. Al Dall'Ara si contano già più di 25.000 biglietti venduti per il derby dell'Appennino. L'obiettivo della dirigenza rossoblu è quello di arrivare a quota 30.000.