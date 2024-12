GAZZETTA, Bove dimesso ieri. Oggi incontrerà la squadra

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Nel tardo pomeriggio di ieri Edoardo Bove è stato dimesso dall'ospedale di Careggi. Il numero 4 viola oggi tornerà al Viola Park per fare visita ai compagni impegnati oggi pomeriggio nell'allenamento di rifinitura in vista del match contro il Bologna in programma domani alle 15:00 allo stadio Dall'Ara. Il mediano romano abbraccerà uno per uno tutti i giocatori e i membri dello staff tecnico che gli sono stati vicini in questi giorni di ricovero in ospedale. Per almeno 5 mesi Bove, uscito da Careggi con un defibrillatore esterno impiantato sotto pelle, non potrà fare attività agonistica. Anche se non indosserà più la maglia viola, come riportato da La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina ha deciso di non revocare il prestito così Bove rimarrà in rosa fino a giugno 2025. A fine prestito tornerà alla Roma, poi il club giallorosso, insieme alla Fiorentina e al suo agente, penseranno al futuro.

Considerando le rigide regole presenti in Italia al momento la soluzione estera sembra la più semplice per il proseguo della sua carriera. Riguardo al mercato la Fiorentina ancora non è andata alla ricerca del suo sostituto. Anche perché nel ruolo di esterno alto a sinistra in cui Palladino lo stava schierando ultimamente i viola potrebbero avere il successore in casa, Riccardo Sottil. Oltre al numero 7 Palladino in quella posizione sta provando anche Beltran, in vista di una sua coesistenza con Gudmundsson.