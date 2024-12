ACF, Domani dirigenti al concerto di Natale per Barone

Fonte: Niccolò Santi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Domani la Fiorentina è attesa allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna, fischio d'inizio alle ore 15:00, per la sedicesima giornata di Serie A. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione la dirigenza gigliata farà rientro da Bologna per assistere alle 21 al concerto di Natale organizzato come ogni anno dall’Associazione Borgo Ognissanti alla chiesa dello stesso quartiere. L’evento benefico (dedicato all’Associazione Tumori Toscana) sarà un’occasione per ricordare Joe Barone, che abitava proprio in Borgo Ognissanti.

Proprio all'ex dirigente gigliato sarà tributata una targa speciale. A Rocco Commisso, grato e colpito da questa iniziativa, sarà inviato un video della serata. Per la Fiorentina saranno presenti sicuramente Daniele Pradè e Alessandro Ferrari.