NAZIONE, I numeri super del D.G. viola Ferrari

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

L'edizione odierna de La Nazione si concentra sulla figura di Alessandro Ferrari. Arrivato a Firenze nel 2018, è diventato Direttore Generale della società dallo scorso 15 aprile, quando è venuto tragicamente a mancare l'ex dirigente gigliato Joe Barone. Con Ferrari al timone del club, i numeri a livello sportivo della Fiorentina sono, fino ad ora, straordinari. 20 vittorie, 10 pareggi e 5 sconfitte in 35 gare disputate, con 78 gol fatti e 40 subite.

Zero i KO casalinghi visto che in 18 gare giocate al Franchi con lui d.g. i viola, prima di Italiano e ora di Palladino, hanno ottenuto, considerando solo i tempi regolamentari, 12 vittorie e 6 pareggi, con 47 gol all'attivo e solo 20 al passivo. Soffermandoci solo sulla Serie A in 22 partite con Ferrari come direttore generale la Fiorentina ha ottenuto 14 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte. Numeri che possono vantare solo le squdre in lotta per le posizioni più nobili della classifica.