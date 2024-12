BOVE, Oggi al V.P. per riabbracciare la Fiorentina

FirenzeViola.it

Dopo 12 giorni, ieri pomeriggio Edoardo Bove ha lasciato l'ospedale di Careggi per tornare a casa. Il mediano gigliato, a meno di 15 giorni dal malore occorso contro l'Inter e a meno di 3 giorni dall'operazione per l'impianto di un defibrillatore sottocutaneo rimovibile, è stato dimesso e oggi è atteso al Viola Park per salutare tutti, dirigenza, compagni e staff tecnico. Entrato nel reparto di terapia intensiva poco dopo le 18:30 del 1 dicembre, al termine di una nottata angosciosa il lunedì aveva portato le prime notizie positive. Dopo una settimana di esami, martedì 10 dicembre, dopo giornate di consulti e riflessioni, l'innesto del defibrillatore. Adesso, dopo aver lasciato l'ospedale, Bove continuerà i controlli per capire se, come e soprattutto dove potrà ricominciare la sua carriera.

Come riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, in un periodo di difficoltà e di incertezza sul futuro, bello è stato il gesto della Fiorentina che ha deciso di non interrompere il prestito dalla Roma a gennaio per far rimanere Bove un calciatore gigliato fino al termine della stagione. Intanto oggi sarà al Viola Park per dare una spinta in più ai suoi compagni, che si alleneranno nel pomeriggio, in vista del match di domani pomeriggio contro il Bologna.