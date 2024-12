PALLADINO, Out la vecchia guardia dentro la linea verde

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

La Nazione oggi in edicola si concentra sull'impatto di Raffaele Palladino sul mondo viola e sui cambiamenti che l'ex tecnico del Monza ha portato a Firenze. L'allenatore campano ha rivoluzionato la squadra sotto più punti di vista, arrivando a cancellare quasi ogni traccia della precedente gestione targata Vincenzo Italiano. La "rottamazione" di Palladino si è vista fin da subito con la scelta di dare più spazio ai giovani a discapito della vecchia guardia reduce dall'esperienza con l'attuale allenatore del Bologna.

È il caso dei vari Mandragora, Terracciano e Biraghi che sono passati da essere imprescindibili a essere alternative in campionato e titolari in Europa. Anche a livello tattico il tecnico gigliato si sta dimostrando diverso da Italiano. Se l'allenatore siciliano era un cultore del 4-3-3 e del 4-2-3-1, con Palladino la Fiorentina ha già cambiato, in 5 mesi, 4 moduli passando dal 3-4-2-1 al 3-5-2 e da questi al 4-2-3-1 per finire giovedì con il 4-4-2. In cantiere poi c'è anche il 4-3-2-1 con il doppio trequartista per dare la possibilità di giocare insieme a Beltran e Gudmundsson.