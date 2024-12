MERCATO, Da Folorunsho a Biraghi. Il punto

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola si concentra sul mercato, sia in entrata che in uscita, della Fiorentina. I gigliati a gennaio lasceranno partire solo chi ha l'ambizione di trovare più spazio e, tra questi, c'è sicuramente Cristiano Biraghi. Negli ultimi mesi il terzino lombardo è finito nel mirino di José Mourinho. L'ex tecnico della Roma ha dato mandato ai dirigenti del Fenerbahce di trattare con la dirigenza viola. Occhio anche al Napoli di Antonio Conte che gradirebbe ritrovare il terzino mancino lombardo dopo l'esperienza all'Inter. Con il Napoli la trattativa potrebbe portare a Firenze, destinazione gradita dal giocatore, a Michael Folorunsho. Riguardo invece a Parisi la Fiorentina ha fatto sapere di non volersi privare del giocatore che per il momento non è sul mercato. Sul terzino intanto ha posato gli occhi il Como di Fabregas.

Tra le possibili uscite invece figurano Kayode e Kouame. Il terzino destro classe 2004 non è contento del minutaggio avuto fino ad ora e, dopo l'exploit dell'anno scorso, vorrebbe trovare più spazio. In caso arrivasse una buona offerta e trovasse un sostituto la Fiorentina non si opporrebbe alla cessione. L'ex Genoa invece ha varie pretendenti al suo seguito. La Fiorentina, forte del rinnovo firmato poco fa fino al 2027, potrà permettersi di trattare in una posizione di vantaggio ma se l'ivoriano dovesse la sciare Firenze lascerebbe un vuoto da colmare nel ruolo di vice Kean.

In entrata i viola non rivoluzioneranno la rosa. In arrivo c'è già Nicolas Valentini, atteso al Viola Park entro fine anno, poi spazio ad un centrocampista e un esterno d'attacco. In quest'ultimo ruolo i dirigenti gigliati hanno smentito la possibilità di un ritorno di fiamma per Domenica Berardi del Sassuolo.