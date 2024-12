FIORENTINA, A Bologna per il record di 9 vittorie di fila

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Dopo aver eguagliato, contro il Cagliari, il record di otto vittorie consecutive in campionato risalente alla stagione 159-1960, contro il Bologna la Fiorentina va a caccia del nono successo di fila per scrivere una pagina importante della sua storia. Record a parte tre punti domani al Dall'Ara permetterebbero alla formazione di Palladino di raggiungere 34 punti in appena 15 partite. Anche questo tra l'altro sarebbe un primato assoluto per il club gigliato nell'epoca dei tre punti a vittoria.

Come riportato dall'edizione odierna de La Nazione la Fiorentina di Carniglia che vinse 8 gare di fila a fine anno si piazzò seconda, mentre l'ultima viola ad aver conquistato 31 punti nelle prime 14 gare vinse poi il secondo scudetto della storia del club. La squadra di Pesaola alla quindicesima giornata però venne fermata sul pareggio. Una vittoria a Bologna quindi farebbe viaggiare la formazione di Palladino di superare nel rendimento anche l'ultima formazione capace di portare il titolo di campione d'Italia a Firenze.