ROMEI A FV, Chiesa faccia gol ma vinciamo noi. Nzola...

Fonte: dalla nostra inviata Luciana Magistrato

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso della presentazione del libro "Calcio invenzione infinita" di Sandro Picchi e Marco Viani andata in scena questa mattina a Coverciano, ai microfoni della stampa presente - tra cui FirenzeViola - ha preso la parola anche il presidente della Settignanese Maurizio Romei, che ha parlato della sfida di domenica tra Fiorentina-Juventus in quanto "scopritore" di Federico Chiesa, cresciuto nella sua scuola calcio: "Non so se Federico abbia dimenticato già la Fiorentina... quello che posso dire è che quando l'ho sentito l'ultima volta via messaggio gli ho detto che lui ci può fare anche gol ma alla fine dobbiamo vincere noi. Io sono viola anche se mi fa piacere vedere Chiesa alla Juve quando gioca. I rapporti tra la Fiorentina e la Settignanese sono ottimi e questo per noi è un valore aggiunto".

Che partita si attende domenica al Franchi?

"Per certi aspetti sono contento che arrivi subito la Juventus perché prendere un gol al 95' come quello subìto dai viola a Roma è tremendo, anche solo per rialzare il morale. La concentrazione della squadra sarà a mille e per l'allenatore sarà più facile preparare la partita".

Quanto sarà importante la spinta del pubblico?

"Tantissimo, il tifo viola sarà il dodicesimo uomo in campo e bene ha fatto la Fiorentina ad aprire il Viola Park ai sostenitori".

Pensa di vedere Beltran o Nzola in campo domenica?

"A me piaceva molto Nzola allo Spezia ma penso che abbia bisogno di più tempo in virtù della sua struttura fisica. Anche Beltran deve sbloccarsi in campionato ma penso che la rete che gli è stata annullata a Roma racconta tutte le sue qualità".