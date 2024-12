NICOLA, Gol viola? Per me c'è offside attivo: gara da pari

Fonte: dalla sala stampa dell'Artemio Franchi - Andrea Giannattasio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Così ha parlato Davide Nicola, tecnico del Cagliari, dalla sala stampa dello stadio Artemio Franchi al termine della sfida contro la Fiorentina persa per 1-0: “Stando ai numeri, se avessimo preso un punto non ci sarebbe stato nulla da obiettare. Nel primo tempo i viola erano più convinti di noi ma sapevamo che la Fiorentina era reduce da sette vittorie di fila. Secondo me abbiamo fatto un’ottima partita ma non abbiamo portato via punti”.

Su cosa è mancato per non centrare almeno il pari: “Lo abbiamo cercato specie nel secondo tempo, quando la Fiorentina è calata molto. Lì avremmo potuto pressare ulteriormente e cercare il gol con più convinzione. Forse serviva un giro palla migliore. Dobbiamo riconoscere che il Cagliari ha fatto un’ottima partita e non si è vista la differenza con una big come la Fiorentina”.

Sull’episodio del gol e il possibile outside: “Accettiamo qualsiasi decisione, sapendo che un giorno potrebbe toccare a noi. Il nostro compito è parlarci spesso per valutare se le regole sono giusto o no. Io penso che sul tiro di Cataldi, Kouame fosse in una posizione attiva ma se l’arbitro ha deciso il contrario va bene. Sta a noi aumentare la convinzione e la strafottenza con cui abbiamo giocato anche oggi”.