CATALDI (S. STAMPA), Primo tempo? Non eravamo i soliti

Fonte: dal nostro inviato al Franchi, Niccolò Santi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Danilo Cataldi: "Non è stato facile preparare questa partita. Ci siamo presi il lunedì di pausa perché quello che è successo di tocca. Penso che nel primo tempo fossimo un po' bloccati, non era la stessa Fiorentina. Poi ci siamo un po' liberati e nel secondo tempo si è vista un'altra squadra, che non ha fatto uscire l'Empoli dall'area. Usciamo per errori nostri e dobbiamo accettarlo".

I gol sono arrivati da errori individuali?

"Sì, dopo che abbiamo fatto il 2-1, fino al mio errore non ricordo che l'Empoli si sia mai affacciato alla nostra area. Mi dispiace, ho valutato male una palla sul 2-2. Poi però loro hanno fatto una grande parata su Kean e una su Beltran. Ci dispiace per come è andata ma i tifosi possono essere orgogliosi".

Lei è intervenuto subito su Bove. E questi giorni come li ha vissuti?

"Penso che di Bove si sia parlato tanto. Anche lui è un ragazzo che preferisce non stare troppo al centro dell'attenzione. Siamo solo contenti che stia bene, spero torni presto. È un ragazzo con dei valori importanti, un ragazzo d'oro. Sono sicuro che lo riabbracceremo presto".

Voi quanto siete orgogliosi del pubblico?

"Li ringraziamo, ci sono stati vicini in un momento difficile. Stasera si congelava e loro erano lì che cantavano fino all'ultimo. Mi dispiace dover uscire così da questa competizione, però spero che domenica contro l'Empoli siano tutti con noi perché in campionato possiamo fare qualcosa di importante".