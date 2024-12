SEMPLICI, C'è l'accordo con la Sampdoria: i dettagli

Fonte: Niccolò Ceccarini

Leonardo Semplici è pronto per tornare in panchina. Il tecnico fiorentino ha trovato l'accordo con la Sampdoria sulla base di un contratto fino a giugno con opzione per l'anno successivo. Dopo l'esonero di Andrea Sottil e qualche ora di trattativa, l'allenatore che non siedeva su una panchina dalla retrocessione con lo Spezia, ha raggiunto l'intesa con i blucerchiati che dunque ripartiranno da lui per cercare la promozione nella massima serie.