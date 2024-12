VIDEO FV, Rifinitura pre Lask. Assenti Pongracic e Biraghi

Fonte: Dai nostri inviati al Viola Park - Jacopo Mannina e Giacomo Galassi

Giornata di vigilia per la Fiorentina che domani alle 18:45 affronterà al Franchi il LASK nel penultimo match della fase a girone unico di Conference League. I gigliati sono scesi in campo al Viola Park per l'allenamento di rifinitura sotto la guida di Raffaele Palladino. Dopo un minuto di raccoglimento in onore delle vittime della tragedia di Calenzano, Kean e compagni hanno iniziato la seduta con un torello di riscaldamento. Assenti Pongracic, non convocato da Palladino contro il Cagliari per un problema alla coscia, e Cristiano Biraghi. Di seguito le immagini raccolte dalla nostra redazione: