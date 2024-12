IL GIORNALE, Bove torna a casa tra giovedì e sabato

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione online de ilgiornale.it si sofferma sull'operazione sostenuta da Edoardo Bove questa mattina. Al ventiduenne è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo per il malore accusato il 1° dicembre nel corso di Fiorentina-Inter. Il centrocampista della Fiorentina tornerà a casa tra giovedì e sabato e terrà per un po' di tempo, un paio di mesi almeno, il dispositivo rimovibile, in attesa di ricevere il risultato di tutti i test fatti in ospedale. Poi deciderà autonomamente se tenerlo, toglierlo o passare a una versione definitiva.