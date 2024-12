ORLANDO A RFV, Esterno? A parte Berardi, poca scelta

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

La Fiorentina potrebbe puntare già a gennaio su un centrocampista che sostituisca Bove, solo se particolarmente conveniente. Altrimenti ci penserà da giugno. Questo il pensiero dell'ex centrocampista viola, Massimo Orlando, durante "Palla al Centro" su Radio FirenzeViola: "Bisogna fidarsi di quello che sta facendo la società. Un giocatore con quelle caratteristiche a centrocampo, se riescono a trovarlo nel mercato di gennaio, uno sforzo lo faranno. Anche perché Bove dava un'intensità nelle due fasi veramente importante".

Per l'esterno alto su chi punterebbe?

"A parte Berardi non so chi ti possa dare determinate garanzie. Politano? Non penso neanche che il Napoli almeno per questa sessione te lo venda. Non vedo tante possibilità, anche se Neres gioca poco. Adesso oltretutto la Fiorentina è una diretta concorrente del Napoli".

