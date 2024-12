SPALLETTI, Bove? Lo andrò a trovare, ragazzo eccezionale

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - "Se ho sentito Bove? No. L'hanno sentito l'allenatore e dirigenti dell'under 21. Lo andrò a trovare, era un po' troppo pressante andare tutti nello stesso momento", così il ct della Nazionale italiana, Luciano Spalletti, a margine dell'inaugurazione della mostra "Sfumature di Azzurro". "Il suo futuro? Non voglio pensare al suo futuro incerto, perché lui è un ragazzo eccezionale sotto tutti i punti di vista - ha aggiunto -. Tutti dicono le stesse cose di lui e naturalmente, come tanti altri giovani, era nel mirino della prima squadra della Nazionale A. Per cui spero completi questo suo percorso e vederli di nuovo allenarsi". (ANSA).