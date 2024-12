GIORDANO, Ai tecnici bravi basta poco. Vedi Palladino

FirenzeViola.it

Bruno Giordano, bandiera della Lazio, nell'intervista rilasciata oggi a La Gazzetta dello Sport ha menzionato anche il lavoro di Raffaele Palladino con la Fiorentina nella corsa a sei squadre che sta andando in scena in campionato, in cui si trova anche la "sua" Lazio: "La squadra di Baroni sta facendo benissimo, con il successo sul Napoli ha anche compiuto l’ultimo step che le mancava, battere una grande. Però, realisticamente, penso che l’obiettivo massimo possibile sia quello di andare in Champions, specie se Juventus e Milan continueranno ad essere discontinue. Baroni? Se sei bravo possono bastare anche pochi mesi.

E lui sta dimostrando che è proprio così. Come del resto Palladino a Firenze e Conte a Napoli".