MORABITO A RFV, Scudetto? Una tra Viola, Lazio e Dea

Vincenzo Morabito, agente ed intermediario di mercato, ha parlato a Radio FirenzeViola nella trasmissione "Garrisca al Vento". Queste le sue parole sulla squadra viola: "La Fiorentina ha fatto un mercato intelligente e dispendioso, sono arrivati giocatori importanti. La società ha lavorato benissimo, su Roberto Goretti ho sempre detto cose buone, capisce di calcio come pochi. Insieme a Pradè si è creata l'accoppiata vincente. L'allenatore sta facendo un lavoro eccellente e lo ha fatto in poco tempo. Non c'è l'ammazza campionato in questa stagione. Ora ci sono 6 squadre, tutte possono arrivare in fondo. Per me lo scudetto lo vince uno tra Atalanta, Fiorentina e Lazio. Questo a volte ce lo dice anche la storia, ogni tanto arriva una pausa tra le grandi. Queste tre stanno facendo un calcio molto bello, è piacevole vedere questa alternanza. Mi auguro che si veda tutto questo fino in fondo".

Prendere un vice Kean? "Kean gioca e sta facendo bene, se la Fiorentina dovesse prendere un vice Kean lui non deve avere pressione. Per me è giusto che la Fiorentina debba prendere un altro attaccante. Poi se Kean manca un paio di gare, allora c'è un giocatore che lo può sostituire. Un attaccante che viene dall'estero trova difficoltà. Gli mandai un messaggio a Pradè quando prese Kean. Era una scommessa, in tanti hanno storto il naso quando lo hanno preso".

Su Gudmundsson: "E' un giocatore che entra e spacca. Era un giocatore che lo volevano tutti, era stato dato fatto alla Juve poi all'Inter, poi c'era stata la vicenda giudiziaria, ma è stata brava la Fiorentina a prenderlo. Io ammiro Commisso, Lotito, De Laurentiis che sono presidenti tosti, ma coraggiosi. Prendendo decisioni a prescindere di tutto".

