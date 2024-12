COMUZZO, Classifica? Sì, la guardo: meritiamo di star lì

Fonte: dalla sala stampa dell'Artemio Franchi - Andrea Giannattasio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Presente in sala stampa dopo il successo sul Cagliari, ha parlato così il difensore della Fiorentina Pietro Comuzzo: “I tre punti erano la cosa più importante oggi. Non abbiamo passato una settimana bellissima ma ora giochiamo più tranquilli perché sappiamo che Edoardo Bove sta bene”.

Sul segreto della difesa: “Non c’è un segreto: abbiamo un’unione di squadra. Gli attaccanti sono i primi difensori, se lavorano bene loro lo facciamo anche noi”.

Sul suo rapporto con Ranieri: “Mi trovo molto bene con lui, leggiamo bene queste situazioni pericolose ed esultiamo a ogni salvataggio. Riuscire a non prendere gol è la cosa più importante. Io cerco sempre di rubare qualcosa agli altri”.

Sulla classifica e gli scontri diretti: “Io in realtà la guardo la classica… pensiamo di partita in partita però. Non è un sogno quello che stiamo vivendo, noi meritiamo di stare lì. Adesso testa alla Conference, perché è importante, poi ci concentreremo su Bologna, Udinese, Juve e Napoli”.