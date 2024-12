POESIO A RFV, Può essere l'anno della svolta dell'era Commisso

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ernesto Poesio caposervizio del Corriere Fiorentino è intervenuto a Radio FirenzeViola durante Palla al Centro per parlare di attualità viola. Queste le sue parole sul mercato: "Io penso che il gruppo vada tutelato, non sono per un mercato corposo. L'equilibrio va salvaguardato, però prenderei un centrocampista. Capisco anche il discorso dell'esterno che ci può stare. Prendere un giocatore tanto per prenderlo secondo me può essere anche controproducente. La Fiorentina ha vinto tre scontri diretti, difficile dire quale sia la posizione finale. Ormai c'è la sensazione che la squadra in qualche modo il gol lo trova e poi lo sa difendere. Il merito che ha Palladino è quello di aver ridotto la distanza tra i reparti. E' un credo diverso rispetto a quello degli ultimi anni. Il terzo posto della Fiorentina è figlio di aver trovato un attaccante che segna e di una solidità difensiva non indifferente".

Sulle rotazioni: "La Fiorentina è avvantaggiata, tutte hanno il calendario strapieno. Una gara di Champions ti porta via energie diverse rispetto alla Conference. Nessuno si aspettava di essere lì in campionato, ma gli impegni viola sono meno dispendiosi rispetto agli altri. Questo può essere l'anno della svolta dell'era Commisso. L'obiettivo di entrare nell'Europa che conta sarebbe un bel salto".

