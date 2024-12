VIOLA PARKING, La nota sul ricorso al Consiglio di Stato

Da Bagno a Ripoli, arrivano aggiornamenti sulla situazione Viola Parking: attraverso una nota, il Comune fa sapere di aver notificato il ricorso al Consiglio di Stato (questa la situazione fino a poche settimane fa). Nella nota, si legge, il Comune di Bagno a Ripoli ha notificato il ricorso al Consiglio di Stato in risposta alla sentenza numero 1320 del Tar della Toscana relativa al parcheggio del Viola Park. L’atto è stato notificato dall’avvocato Fausto Falorni, che ha già rappresentato l’amministrazione comunale in sede di Tribunale amministrativo regionale.

“Riteniamo che il parcheggio in questi mesi si sia dimostrato efficace e indispensabile nell’ambito della gestione degli eventi del Viola Park, realtà di interesse generale sovracomunale, al fine di garantire l’ordine pubblico, la sicurezza e l’incolumità di automobilisti, cittadini e residenti. Per questa ragione siamo decisi ad andare avanti nel percorso giudiziario, pronti a valutare tutte le strade possibili per mantenere quell’area di sosta”, dichiara il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Pignotti.