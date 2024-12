VC GROSSETO, Serata show con ex viola a Paganico

Fonte: dal nostro inviato a Paganico (GR) - Andrea Giannattasio

Splendida serata ieri a Paganico, nel cuore della Maremma, dove presso il ristorante "Il Castelluccio" è andata in scena la classica cena pre-natalizia e di tesseramento del Viola Club Grosseto. Alla presenza di oltre sessanta tifosi, hanno preso parte all'evento due grandi ex giocatori della Fiorentina come Alberto Di Chiara e Lorenzo Amoruso oltre a volti noti del giornalismo radio-televisivo come Luigi Laserpe, Costantino Nicoletti e il nostro vicedirettore Andrea Giannattasio.

L'evento, organizzato nei minimi dettagli dal presidente del VC Grosseto Fabio Pallari e dal tesoriere Lorenzo Cavallari, è stata l'occasione per lanciare un messaggio di serenità dopo i giorni di preoccupazione vissuti dopo il malore occorso a Edoardo Bove e in vista del Natale, nella speranza che la Fiorentina possa trascorrere le feste in zona Champions, ovvero laddove staziona con ampio merito ormai da inizio stagione. Presente alla cena - in parte trasmessa in diretta da Radio FirenzeViola - anche la sorella del patron del Grosseto Lamioni, Gloria e il presidente del VC Tirli.

Ecco alcune immagini della serata, impreziosita da tortelli maremmani e pappardelle al cinghiale nonché dalla classica torta a tinte viola griffata Viola Club Grosseto: