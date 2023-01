ITALIANO (S. STAMPA), Mercato? Valuteremo il ko di Cabral

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha così parlato in conferenza stampa dopo l'1-0 inferto alla Sampdoria che ha permesso alla sua squadra di accedere ai quarti di finale di Coppa Italia: "Kouame può senz'altro fare il centravanti, ha caratteristiche per farlo: velocità, spirito di sacrificio, attacca l'area, è forte di testa. Gli dobbiamo mettere in testa un po' più di concretezza".

Che minutaggio ha più o meno Gonzalez finora?

"Ha pochissimi minuti, è un giocatore da gara in corso in questo momento. Dobbiamo cercare di accelerare il suo inserimento soprattutto nelle sedute di allenamento. Ha grande voglia, ma se vuole innalzare la condizione lo deve fare soprattutto in allenamento. Cercheremo di aiutarlo".

Il ko di Cabral può far pensare di tornare sul mercato?

"È un problema muscolare, non so se sia una cosa lunga o breve. Dobbiamo cercare di capire i tempi di recupero".

Un commento sulla partita dei due esterni bassi, Dodo e Terzic.

"La partita mi è piaciuta da parte di tutti. Ognuno ha fatto un'ottima prestazione. Gli esterni hanno la libertà di cercare il fondo ogni volta che vogliono, oggi ci è riuscito di più Terzic. Dodo ha avuto più difficoltà, ma non è sempre facile. Mi sono piaciuti entrambi, devo fare soprattutto i complimenti a Terzic al quale ho detto a inizio anno che gli avrei dato molti più minuti. È in competizione con il capitano ed è un ragazzo serio che si impegna mettendosi a disposizione della squadra. Non l'ho mai visto in sofferenza, riguardo al mercato tutto è fermo, siamo contenti di avere giocatori di valore. Il resto sono solamente voci".

Cosa si può fare per limitare il difetto della scarsa concretezza?

"Oggi tra Kouame e Ikoné hanno avuto tante possibilità di andare sull'uno contro uno. Serve più concretezza, fantasia sotto porta, che in questo momento abbiamo solo a sprazzi. Ikoné arriva tantissime volte negli ultimi metri, gli piace fare gol complicati. Se inizia a farne di meno difficili può alzare la sua quota gol. Intanto però continuiamo a lavorare e a produrre".

La Coppa Italia diventa un salva-stagione?

"Le partite prima di noi sono state a sorpresa, arrivando anche ai supplementari. Noi siamo stati bravi a non oltrepassare il 95'. Il nostro obiettivo era qualificarci e adesso, ai quarti, diventa bella perché tutti vogliamo vincere".

Come sta Lucas Martinez Quarta?

"Penso di aver fatto la scelta giusta a toglierlo, ha preso una gran botta sul ginocchio. Ho preferito mettere Milenkovic, forze fresche. Penso sia solamente una contusione, niente di di grave".