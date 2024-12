VIOLA, Dubbio Cataldi. Gud e Beltran insieme dall'inizio?

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Secondo quanto riportato da La Nazione oggi in edicola, l'unico dubbio di formazione per Raffaele Palladino in vista della sfida di domani contro il Bologna riguarda Danilo Cataldi. Il centrocampista romano, non convocato contro il LASK per un problema alla caviglia, non sembra ancora al 100% ma punta ad essere titolare nella sfida del Dall'Ara. La rifinitura di oggi scioglierà ogni riserva, in casa viola comunque filtra ottimismo per il suo completo recupero.

Per il resto torneranno in campo tutti i big, da De Gea a Beltran, passando per Dodo, Comuzzo, Gosens e Adli. Tutti i titolarissimi che erano partiti fuori giovedì sera dovrebbero essere della partita domani. L'idea pazza che Palladino si stra portando dietro è quella di schierare dal primo minuto insieme sia Beltran che Gudmundsson.