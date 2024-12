BOVE, Al Viola Park in auto: ora il saluto ai compagni

FirenzeViola.it

Edoardo Bove è arrivato al Viola Park, da solo e sorridente come sempre, nonostante sia stato dimesso dall'ospedale solo ieri dopo 12 giorni di ricovero e l'impianto del defibrillatore. Oggi intorno all'ora di pranzo, come promesso dallo stesso giocatore e ribadito ieri dalla dirigenza viola, il centrocampista viola è arrivato alla guida della sua auto e si è fermato a fare le foto con i tifosi presenti, come riferito da radio Bruno.

La squadra si è radunata per pranzo e per l'allenamento in vista della gara di domani a Bologna.