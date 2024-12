DE LA FUENTE, Juve la più forte. Lotteremo per i 3 punti

FirenzeViola.it

Domani alle 15:30 la Fiorentina ospiterà al Viola Park la Juventus per la tredicesima giornata di Serie A. Quello che andrà in scena allo stadio Curva Fiesole sarà uno scontro al vertice tra le prime due forze di questo campionato, le bianconere, prime con 32 punti, e le viola, seconde a quota 26. con una vittoria la formazione di De La Fuente riaprirebbe il discorso scudetto. Queste le parole del tecnico spagnolo ai canali ufficiali del club gigliato alla vigilia della sfida contro la Juventus: "La classifica dice che la Juventus è la più forte del campionato e le classifiche poche volte mentono. Hanno un nuovo allenatore che ha dato una sua impronta alla squadra che sta dando frutti. Loro verranno qua per continuare sulla loro strada. Contro la Juventus è stata forse l'unica gara in cui ho sentito che la squadra non è stata protagonista. Forse perché abbiamo smesso di lottare dopo il 2-0.

Con le ragazze stiamo lavorando per essere sempre in partita perché abbiamo ribaltato tanti risultati negativi. Dopo la Juventus sembra che abbiamo imparato questa lezione e dobbiamo dimostrarlo anche contro le bianconere. Abbiamo tutte le possibilità per fare la partita e non mollare un centimetro. La squadra e il gruppo sono la nostra forza e vogliamo lottare per i tre punti. Il campionato sta alzando il suo livello. Ciò che abbiamo a disposizione è una squadra buona che ha in canna delle belle pallottole da sparare e cercheremo di farlo senza mollare un centimetro".