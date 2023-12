ACF, Appuntamento coi tifosi in Piazza Repubblica per 2 gg

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

La Fiorentina sul proprio sito ufficiale ha lanciato un'iniziativa che si svolgerà nei prossimi due giorni nel cuore di Firenze. Con le seguenti parole la società viola ha dato appuntamento a tutti i tifosi viola in Piazza Repubblica: "Immergiti nel mondo Fiorentina il 28 e il 29 Dicembre in Piazza della Repubblica... ti aspettiamo con tante attività, giochi e iniziative per tutte le età! Uno speciale sconto per l'acquisto di biglietti di Fiorentina-Torino sarà riservato a tutti i membri InViola e per chi sottoscriverà la tessera".