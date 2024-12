BIRAGHI, Ci pensa il Napoli se partisse Spinazzola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Dopo la rottura tra la Fiorentina e il suo capitano Cristiano Biraghi, è pressoché certa la partenza del terzino viola a gennaio, soprattutto in virtù delle parole del suo procuratore dopo la decisione di Raffaele Palladino di non schierarlo nemmeno in Conference League e lasciarlo fuori dai convocati. Secondo quanto riportato da Sky, Biraghi potrebbe essere un'idea del Napoli qualora dovesse uscire Leonardo Spinazzola: chiuso da Olivera, l'ex Roma sta valutando l'addio al club partenopeo pochi mesi dopo il suo arrivo a parametro zero.