ORIGI, Il mistero del Milan avvistato più volte a Firenze

Fonte: a cura di Ludovico Mauro

FirenzeViola.it

© foto di DANIELE MASCOLO

La Gazzetta dello Sport, nelle sue colonne odierne, fa il quadro della curiosa situazione che riguarda Divock Origi. Fuori progetto dal Milan, non si allena col club nonostante un contratto da 4 milioni netti a stagione fino a giugno 2026: la società accetta che si alleni da solo, con un preparatore personale che lo segue da sempre e che lo porta con se in giro per l'Italia. La Rosea, infatti, sottolinea come il belga sia stato avvistato più volte a Firenze e a Roma, esattamente come raccontato su queste pagine mesi fa.

La figura che segue da vicino l'ex Liverpool è un grande appassionato di padel, che pratica in giro per il Bel Paese e non solo. E tra le città che toccano i due, una tappa è proprio Firenze, in una struttura vicino al campo del Porta Romana. Ragion per cui lo stesso esterno offensivo è stato scovato nella città della Fiorentina più volte, nonostante non ci sia collegamenti con la società viola. Una storia curiosa che vede protagonista un attaccante sotto contratto col Milan per un anno ancora e che è costretto a restare in Italia per ragioni fiscali. A gennaio si troverà però di fronte a un bivio: se accetterà di ridursi l’ingaggio per ripartire, magari dall’Inghilterra, magari dal Belgio, troverà una squadra pronta al grande rischio. Il Milan lo libererebbe a zero. Se invece vorrà continuare a guadagnare oltre 300.000 euro al mese, dovrà farlo senza giocare.